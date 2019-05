Politi eftersøger dement kvinde med hunde og helikopter

Politiet har i Aalborg igangsat en ihærdig eftersøgning af en 55-årig kvinde.

Hun er onsdag aften gået fra demensplejehjemmet Tornhøjhaven, der ligger i Aalborg Øst. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard.

- Hun ved måske ikke, hvor hun er.

- Vi leder især efter hende i nærliggende boligområder, siger han.

Politiet har udsendt et billede af kvinden, i håbet om at nogen i området genkender hende.

Kvinden er 165 centimeter høj, spinkel af bygning og med skulderlangt hår. Hun er iført en sort og hvid striktrøje. Ud over den har hun en blå, lang frakke med sort pelskant.

POLITIFOTO

Hun er godt gående.

Både en helikopter, hunde, betjente og Hjemmeværnet deltager i eftersøgningen.

Eftersøgningen er torsdag formiddag fokuseret omkring Humlebakken, Budumvej, Universitetsboulevarden, Tranholmvej og Smedegårdsvej.

Beboere opfordres til at tjekke deres haver, udhuse og lignende for at se, om kvinden skulle opholde sig der.