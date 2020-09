Politi fik nok: Så røg bilen

En 25-årig mand fra Hejnsvig ved Grindsted kommer til at spadsere noget mere rundt i fremtiden.

I nat beslaglagde betjente hans personbil, da de stoppede ham i Varde.

- Det er tredje gang indenfor tre år, at manden er blevet sigtet for at køre i frakendelsestiden. Og derfor konfiskerede vi hans bil på stedet. Nu må en dommer afgøre, om han i givet fald skal have den tilbage, fortæller vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Manden har fået sit kørekort inddraget på grund af spirituskørsel.

- Der er dog ikke noget, der tyder på, at han kørte beruset rundt i nat. Betjentene stoppede ham, fordi han ikke havde en nummerplade monteret på bilen. Den lå i forruden. Folk, der kører rundt på den måde, vil politiet altid gerne tale med, lyder det fra vagtchefen.