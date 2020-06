Politi finder 10.000 liter brændstof

Politiet har beslaglagt 10.000 liter benzin og diesel i forbindelse med anholdelsen af fire personer, som mistænkes for at stå bag tyveri og misbrug af benzinkort, oplyser efterforskningsleder Anton Havegård til Ekstra Bladet.

De anholdte er mænd i alderen 38-55 år, en af dem er dansk statsborger, mens de tre andre er udlændinge, hvoraf to af dem er herboende, mens den tredje har opholdt sig i landet ulovligt.

Havegård vil i skrivende stund ikke oplyse, hvilken nationalitet, de anholdte udlændinge har.

De anholdte er sigtet for 23 forhold, som omhandler tyveri af benzinkort fra varebiler og følgende misbrug af benzinkortene til tankning af brændstof.

De fire bliver lørdag klokken 14 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Solgt til almindelige borgere

Anholdelserne er resultat af et samarbejde med Fyns Politi.

- En af de anholdte bor på Fyn og er anholdt på Fyn, hvor der også er ransaget. De øvrige er anholdt på Sjælland, siger Anton Havegård.

Udover Fyn og Sjælland er der blevet tanket benzin i Jylland.

Anton Havegård formoder, at de stjålne mængder benzin er væsentligt større end de 10.000 liter, der er beslaglagt på to forskellige adresser i forbindelse med ransagninger.

- Men vi formoder, at der er omsat en hel del før anholdelserne, siger efterforskningslederen, der ikke udelukker, at der kan være medgerningsmænd på fri fod.

Sådan fandt tyverierne sted: Gerningsmændene har udnyttet, at nogle håndværkere i deres biler opbevarer benzinkort med kode. De har overvejende misbrugt de stjålne kort og koder på ubemandede tankstationer og fragtet litervis af brændstof væk i tanke, som er blevet opbevaret på forskellige ejendomme. Ud over tyveri er der også rejst sigtelse for straffelovens bestemmelse af databedrageri. Det er den bestemmelse, der bruges, når der er tale om misbrug af betalingskort.

Brændstoffet er ifølge politiet blevet udbudt til kunder, som potentielt kan blive stillet til ansvar for hæleri.

- Det er vores opfattelse, at en af de anholdte har handlet det stjålne brændstof videre til helt almindelige borgere. Det er så spørgsmålet, om det kan bevises, at de vidste, at der var tale om hælervarer.

Sælgeren af den stjålne benzin og diesel har ifølge Havegård formentlig fået kontakt til kunderne via en virksomhed, han selv arbejder med salg af brændstof for.

- Det er vores teori, at nogen har stået for at stjæle, nogen at tanke og andre at sælge. Og vi mener, at man har været vidende om, hvad de andre har lavet og hjulpet hinanden på kryds og tværs, siger efterforskningslederen om den organiserede kriminalitet.

Indtil videre har politiet ikke sigtet aftagere af det stjålne brændstof.

Tyverierne, som de fire bliver fremstillet i grundlovsforhør for lørdag, stammer fra de seneste måneder. Men politiet undersøger nu, om tidligere anmeldelser om lignende kriminalitet kan knyttes til de anholdte.