Politi finder 17 knive i visitationszone ved Vollsmose

Der er stadig en aktiv konflikt mellem to grupper, der holder til i Vollsmose-området ved Odense.

Det oplyser Fyns Politi, der på grund af de stridende grupper forlænger både en visitationszone og en skærpet strafzone ved Vollsmose med to uger.

Begge stod til at udløbe torsdag klokken 15. De udløber nu i stedet torsdag den 13. august klokken 15.

Politiet går i pressemeddelelsen ikke i detaljer med, hvorfor det vurderer, at der fortsat er en aktiv konflikt, eller hvilke to grupper der er tale om. Dog har Fyns Politi gjort flere våbenfund i zonen.

Politidirektør Arne Gram mener dog, det er vigtigt at forlænge zonerne for at sikre ro, tryghed og sikkerhed i området.

- At forlænge den skærpede strafzone og visitationszone forebygger kriminelle handlinger i området, og det lægger samtidig et tydeligt pres på de kriminelle grupperinger, siger han i pressemeddelelsen.

Visitationszonen blev oprettet i midten af juni, efter at der var blevet affyret skud ved Fyrreparken i Vollsmose. Ingen kom til skade i den forbindelse.

En uge senere blev den skærpede strafzone indført, fordi der endnu en gang var blevet skudt i området. Denne gang kostede skuddene en 31-årig mand livet. Manden havde ifølge politiet intet med de stridende grupper at gøre.

En anden mand på samme alder blev alvorligt såret, men han overlevede. Han har tilhørsforhold til grupperne, fastslår politiet.

I visitationszoner er det lovligt for politiet uden nogen konkret mistanke at kropsvisitere alle inden for området.

Derudover kan ordensmagten frit ransage biler. I skærpede strafzoner kan straffen for en forbrydelse stige med indtil det dobbelte for bestemte typer kriminalitet.

Siden zonen blev indført 18. juni, har politiet foretaget 353 visitationer på stedet.

Det har ført til 35 sigtelser om blandt andet at have kørt bil påvirket af stoffer og at have været i besiddelse af en kniv på et offentligt sted.

I zonen har politiet blandt andet fundet 17 knive, 13 pebersprayer, blandet ammunition, 4 boldtræer og et jernrør.