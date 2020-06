Politi finder død person

Midt- og Vestjyllands Politi har afspærret en villa i landsbyen Salten syd for Silkeborg

Midt- og Vestjyllands Politi har gennem nogle timer undersøgt et mistænkeligt dødsfald i en villa i landsbyen Salten syd for Silkeborg.

Det oplyser politikommissær i afdelingen for personfarlig krminalitet hos Midt- og Vestjyllands Politi Tue Nissen til Ekstra Bladet.

Teknikere og en retsmediciner er ankommet til stedet.

Det samme er politiets efterforskere. Også folk fra Hjemmeværnet er til stede.

- Vi undersøger et mistænkeligt dødsfald. Vi har været på stedet i nogle timer. Og vi vil fortsat være til stede i nogen tid endnu, siger Tue Nissen til Ekstra Bladet.

Tue Nissen ønsker endnu ikke at komme ind på køn og alder på den afdøde.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få oplyst, om de pårørende til den afdøde er underrettet.

I Sæby er betjente fra Nordjyllands Politi ved at undersøge dagens andet mistænkelige dødsfald. Her er en ældre kvinde fundet død i en ejendom i Strandgade under omstændigheder, der ifølge politiet virker mistænkelige.

Der er ingen melding om, at der skulle være nogen sammenhæng mellem de to hændelser.

Opdateres ...