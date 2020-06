Politi finder livløs kvinde

Man betegner det som et mistænkeligt dødsfald

Nordjyllands Politi har fundet en livløs person i Sæby.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi siger til Ekstra Bladet, at der er tale om en ældre kvinde.

De pårørende er blevet underrettet.

Politiet er til stede i Sæby med uniformerede politifolk. Derudover er der tilkaldt teknikere og retsmedicinere til adressen i Strandgade.

- Vi betegner det på nuværende tidspunkt som et mistænkeligt dødsfald, og vi er derfor i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet, siger Anders Uhrskov.

Nordjyllands Politi fortæller videre, at man forventer at være på adressen i de kommende timer.

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Uhrskov, at der er noget, der springer i øjnene, som gør, at politiet ønsker dødsfaldet undersøgt.

- Men hvad det er, der springer i øjnene, vil jeg ikke fortælle på nuværende tidspunkt. Det ser mistænkeligt ud, da vi kommer frem, siger Anders Uhrskov.

Han fortæller til gengæld, at der ikke er nogen anholdte i sagen.

Ekstra Bladet har talt med flere beboere i Strandgade, som er hjemme, og som har lagt mærke til politiets tilstedeværelse. Efter beskrivelsen har politiet sat afspærringstape op ud for en gyde, som fører om bag en karré af ejendomme, der ligger forholdsvis tæt ud til Strandgade.

- I formiddag var der en politibil, men ellers har der ikke været så meget politi. Da jeg kom hjem fra golf, var der bare en almindelig bil, siger en kvindelig beboer på vejen til Ekstra Bladet.

Hun fortæller også, at der bor et ældre par i den ejendom, som politiet interesserer sig for.

- Det er ikke nogen, vi kender. Vi er på hilsevink med dem, som man altid er med naboer, men ellers kender vi ikke mere til dem, siger kvinden.

Politiet er lige nu til stede med en civil patruljevogn, og meldingen på stedet ved 13-tiden er, at politiets teknikere endnu ikke er nået frem.

Opdateres...