Politi finder smykker i sø: - Der er ret meget

Politi og dykkere har fisket smykker op af Damhussøen i den vestlige udkant af København.

Det bekræfter Københavns Politi, der fik en anmeldelse klokken 16.45 fra en borger, der kunne se noget, der lignede smykker i søen.

- Vores patrulje kommer derud og konstaterer det samme. Vi sender så dykkere derud for at få det hele med. Der er ret meget. Der er blandt andet tale om skeer, halskæder og andre smykker, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin.

Politiet skal nu undersøge, hvor smykkerne stammer fra.

- Vi skal have fundet ud af, om det er fra et indbrud, eller hvor det stammer fra, og så skal vi prøve at finde ud af, hvem ejeren af smykkerne er, siger Kristian Rohdin.

Vagtchefen kan ikke svare på, hvor lang tid det vil tage at finde ud af, hvor smykkerne stammer fra, men hvis der er tale om et indbrud, forventer politiet at kunne finde et match 'inden for kort tid'.

Både dykkere og politi er færdige med arbejdet ved Damhussøen.