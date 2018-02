Politi: Fjern jeres biler - oversvømmelse på vej

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Det kraftige blæsevejr på den jyske vestkyst og den i forvejen forhøjede vandstand får søndag aften Syd- og Sønderjyllands Politi til at sende en advarsel ud på Twitter.

Patruljer har konstateret, at 16 biler holder parkeret på et område i Esbjerg Havn ved Fanøfærgen på Nordre Mole og Vestre Dok Kaj. Området risikerer at blive oversvømmet i løbet af de næste par timer. Og det har fået politiet til at bede bilejerne om at fjerne deres biler med det samme.

16 biler holder ved Fanøfærgen på Esbjerg Havn på moleområde, der forventes oversvømmet. Får vi ikke fat i ejerne, vil bilerne om kort tid blive fjernet af Falck. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 11, 2018

Sker det ikke, vil politiet få Falck til at fjerne bilerne, og regningen vil blive sendt til bilejerne, oplyser vagtchef Erik Lindholdt.

- Problemet er, at der er sat skilte op ved Fanøfærgen på molerne, hvor der er risiko for oversvømmelse. Der er 16, der har parkeret dér. Vi skal have de 16 biler fjernet, siger Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Vandstanden topper mellem klokken 23.10 til 23.30, så en halv time før det tidspunkt vil vandet være tæt på bilerne. På det tidspunkt rykker Falck ud og fjerner bilerne, oplyser politiet.

Flere bilejere er på vej med Fanøfærgen for at komme til Esbjerg for at flytte biler, der holder parkeret på et område, som risikerer at blive oversvømmet. Foto: Christer Holte

Politiet har allerede gjort sit til at få fat i bilejerne ud fra oplysningerne, som politiet kan trække på nummerplader og registreringsnumre.

- Vi har fået fat i ni bilejere. De er på vej over med Fanøfærgen for at få fjernet bilerne. Men vi skal også have fat i resten, siger Erik Lindholdt.

Lige nu: Vindstød er næsten på orkanstyrke

Advarslen kommer, efter at DMI dagen igennem har varslet om forhøjet vandstand og kraftig vind. Vindstød har været tæt på orkanstyrke langs den jyske vestkyst, og vinden forventes først at aftage efter midnat.

Der er i forvejen højvande, og det ekstra pres fra vestenvind og havvand, der presses ind i Vadehavet, forventes at få vandstanden til at nå op mod 2,7 meter over daglig vande.