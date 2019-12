Politi frigiver billeder af de efterladte børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To billeder af de børn, der blev fundet efterladt i Aarhus lørdag, er blevet frigivet.

Politiet frigiver billederne i håb om, at det vil hjælpe efterforskningen på gled.

Politiet leder nemlig efter forældrene til børnene, og hører meget gerne fra borgere, der har set eller ved noget.

Det var en borger, der fandt børnene efterladt på Park Allé. Efter en halv time kontaktede han politiet. Siden da har politiet undersøgt restauranter i nærheden, og der er ved at gennemgå store mængder overvågningsoptagelser.

Hverken børnenes etnicitet eller identitet er blevet identificeret.

De efterladte børn er en pige på cirka et år og en dreng på cirka to og et halvt år.

Politifoto

Drengen på cirka to et halvt år har også sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og mørk jakke.

Politifoto

Pigen på cirka et år har sort hår, og hun var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små hvide prikker og en blå hue.

Et af børnene sad i den her klapvogn. Politifoto

Politiet har også offentliggjort et billede af den klapvogn, pigen sad i, da børnene blev fundet af en tilfældig forbipasserende på Park Allé. Det er en paraplyklapvogn med gråt sæde og mørk kaleche.

Det var på Park Allé i Aarhus, at de to børn blev fundet. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Politiet kan kontaktes på 114, hvis man har oplysninger i sagen.