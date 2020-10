Politi: Fuskere på spil lige nu

To unge mænd går i øjeblikket rundt i det sydlige Aarhus og udgiver sig for at være fra Børns Vilkår.

Det skriver Østjyllands Politi i et tweet.

De to unge mænd bærer T-shirts hvorpå der står 'Børns Vilkår' og har ligeledes id-kort hvorpå der står det samme.

Ifølge Østjyllands Politi går de to unge mænd rundt og ringer på hos borgere og beder om at opgive personlige oplysninger på en medbragt iPad.

Derfor advares der stærkt mod at opgive personlige oplysninger da der er tale om bedrag.

- En kvinde fra Rundhøj Allé får besøg af to unge mænd i 20'erne, hvor de beder hende skrive under. Da hun har gjort det, og mændene er gået, falder det hende ind, at det kunne være fusk. Hun kontakter derfor Børns Vilkår, der oplyser, at de ikke har gang i nogen indsamling. Derefter kontakter hun politiet. Den ene er mørk i huden og kraftig, mens den anden er lys i huden og slank, fortæller vagthavende Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Mændene er stadig ikke identificeret af politiet.