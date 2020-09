Politi giver fire påbud for overtrådte opholdsforbud i København

Københavns Politi er massivt til stede i bybilledet aftenen og natten mellem fredag og lørdag, hvor opholdsforbud gælder i flere områder.

I den forbindelse har politiet måtte lukke en fest, samt give yderligere fire påbud til personer, der overtrådte opholdsforbuddet.

Det fortæller vicepolitiinspektør Lars Karlsen natten til lørdag.

- Situationen frem til nu er, at vi har vi lukket en spontan fest i Fælledparken, hvor vi også har vi givet et påbud og en sigtelse for brug af soundboks (transportabel højttaler, red.).

- Vi har derudover givet fire påbud på skaterbanen i Nørrebroparken, der er en zone med opholdsforbud, siger Lars Karlsen.

Netop ved skaterbanen i Nørrebroparken har der den seneste tid været holdt fester, når barerne er lukket. Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Signe Skov

Opholdsforbuddene indebærer, at man ikke må tage ophold i visse områder.

Der er i København indført midlertidigt opholdsforbud i dele af Nørrebroparken fra 18-06 fra torsdag til lørdag. Derudover er der indført opholdsforbud i Kødbyen fra 22-02 frem til 23. september.

Københavns Politi vil patruljere i bybilledet nogle timer endnu natten til lørdag.

- Lige nu holder vi fortsat øje med, hvordan tingene udvikler sig, og vi fortsætter med at være til stede i hele kredsen, siger Lars Karlsen.

Ifølge vicepolitiinspektøren har der ikke været problemer med hensyn til barer og restauranters nye lukketider klokken 22.

Det samme gælder de berørte områder hos Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi, melder vagtcheferne.