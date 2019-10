Politi gør klamt fund i varebil

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En patrulje tæt på den danske grænse fik sig noget af en overraskelse, da de åbnede varerummet til en tysk indregistreret bil med to rumænere i førerhuset.

- Det er en patrulje nede ved Padborg, der stopper varebilen. I bilen finder de alle de her skinker, der bare er smidt ind i et beskidt varerum, forklarer Erik Lindholdt, vagtchef hos Sydjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Derudover lå der metalstativer, som man hænger skinkerne på i varerummet, så vi formoder, at de har været inde i lastbil og stjålet dem derfra.

I alt fandt politiet 73 skinker, der hver har en vægt på ti kilo samt et stativ; et såkaldt 'juletræ'.

- De er formodentlig kørt herop for at stjæle dem, hvorefter de er vendt næsen hjem for at sælge det videre, siger vagtchefen.

- Hvad har de selv forklaret?

- Ja, de har lidt divergerende forklaringer. Men intet troværdigt.

De to mænd er i skrivende stund (6.30) ikke løsladt endnu.

- Dem gemmer vi til senere i dag, og så må vi se, om det bliver til en fremstilling. Det ved vi ikke endnu.