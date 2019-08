Politi gør nye fund i sag om bombe mod Skattestyrelsen

Opdateret med udtalelse fra Københavns Politi.

Svensk politi har foretaget nye beslaglæggelser i sagen om bombeattentatet mod Skattestyrelsen i København.

Beslaglæggelserne er foretaget på adressen hos en 23-årig mand, som er internationalt etterlyst, samt hos en 29-årig i Malmø.

Det skriver Expressen.

Under en aktion i Malmø i forrige uge foretog politiet sammenlagt otte ransagninger.

Hjemme hos den 22-årige mand, som er varetægtsfængslet og afventer udlevering til Danmark, beslaglagde politiet blandt andet tøj, sko, computer, mobiltelefoner og en PlayStation.

Effekterne er fortsat i svensk politis varetægt, men dansk politi mener, at der kan være tale om beviser, som knytter den 22-årige til attentatet i København.

Nu har svensk politi så foretaget yderligere beslag hos den 23-årige, der er mistænkt for at have kørt fra Malmø til København for at foretage sprængningen. Manden har adresse cirka 50 kilometer fra Malmø.

Til det svenske medie har den 23-åriges advokat vedrørende beslaget, Clas Schumacher, udtalt, at beslaglæggelserne skal prøves ved Tingsrätten i Malmø.

Ud over beslaglæggelserne hos den 23-årige har politiet også under ransagning hos en 29-årig beslaglagt effekter, som menes at være beviser i sagen.

Dansk politi har tidligere efterlyst vidner, som har set en hvid Citroën Berlingo. Bilen kørte ifølge politiet over Öresundsbron både før og efter bombesprængningen.

Svensk politi anholdt onsdag yderligere to mænd i sagen, således at nu fire personer indgår.

- Vi tager angrebet på Skattestyrelsen meget alvorligt og fortsætter vores omfattende efterforskningen af sagen. Vi har et rigtig godt samarbejde med svensk politi og er fortrøstningsfulde i forhold til at få gerningsmændene stillet til regnskab, udtaler leder af personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi Brian Belling i en pressemeddelelse udsendt efter de seneste anholdelser.

