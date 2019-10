Politi: Håndgranat årsag til eksplosion

Den eksplosion, der natten til mandag fandt sted ved en vandpibecafé på Amagerbrogade i København, var forårsaget af en håndgranat.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vurderer, at eksplosionen skete som led i den verserende bandekonflikt i København.

Politiet modtog anmeldelsen om eksplosionen ved Amagerbrogade 215 klokken 02.46. Området var efterfølgende spærret af indtil mandag morgen omkring 7.30.

- Vi vil meget gerne i kontakt med enhver, der har set noget i området før eller efter eksplosionen eller nogen, der ligger inde med andre informationer. Vi ved fra vidner, at en bil er kørt hastigt fra stedet umiddelbart efter eksplosionen, men vi er interesseret i at tale med alle, der kan have set noget i området i tidsrummet mellem 02 og 03 i nat, siger politiinspektør Torben Svarrer i pressemeddelelsen.

Foto: Kenneth Meyer

Mindre eksplosion

Ingen personer kom til skade ved eksplosionen, som altså er den seneste i en række eksplosioner i København det seneste år.

Ifølge politiet var der denne gang tale om en 'mindre eksplosion', som altså menes at være forårsaget af en håndgranat.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte da også tidligere på morgenen, at der ikke var meget at se på stedet.

- Det eneste, man kan se på gaden af, at der har været sket noget, er, at der ligger glasskår foran caféen, og et par ruder er smadret.

- Der er er ikke store skader, men der har været et eller andet, som har skubbet vinduet ud, fortalte han.

Foto: Kenneth Meyer

Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København, og flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet.

Sidste uge meldte regeringen ud, at den vil indføre en såkaldt sikkerhedspakke blandt andet som følge af rækken af eksplosioner.