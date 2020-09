Politi: Har du set denne mand?

Et overvågningskamera har fanget manden på fersk gerning

Fyns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere og finde en indbrudstyv, der i juli brød ind i et hjem og stjal en PH-lampe.

Tyven brød ind i hjemmet omkring klokken 3.22 natten til 19. juli og lykkedes med at slippe væk med 'Koglen'.

Hvad tyven ikke vidste var dog, at ejerne havde et overvågningskamera tændt, og at kameraet fangede ham på fersk gerning.

- Nu offentliggør vi billederne af gerningsmanden og håber, at der er nogle borgere, der kan hjælpe os i retning af gerningsmandens identitet, udtaler Finn Wegner, der er leder af indbrudsgruppen ved Fyns Politi, i en pressemeddelelse.

Fyns Politi vil ikke oplyse yderligere om indbruddet. Det er derfor også uvist, hvorfor politiet først offentliggør billederne nu.

Genkender du manden, kan politiet kontaktes ved at ringe 114.