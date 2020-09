Politi: - Hjælp os!

Midt- og Vestsjællands politi har nu modtaget flere henvendelser om mishandlingen af fjordhesten Carli.

- Vi har nu fået i alt 17 henvendelser, hvor 12 af dem er kommet i weekenden, fortæller kommunikationsmedarbejder for Midt- og Vestsjællands politi, Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

- Der er ikke noget banebrydende nyt endnu, men vi skal til at have kigget weekendens henvendelser igennem, tilføjer han.

- Det er dejligt at se, at hr. og fru Danmark bekymrer sig om sagen lige så meget som vi gør, og vi ser gerne, at befolkningen henvender sig, hvis de ved bare den mindste ting, fortsætter Martin Bjerregaard.

Politiet har frigivet et billede af manden, der efterlyses. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Overvågningskameraer fra rideklubben har filmet en mand, der gik ind i stalden og forlod den igen cirka tre timer senere. Manden efterlyses i sagen. Han beskrives som 25-30 år, spinkel af bygning, kort hår, iført mørk jakke, herunder kortærmet bluse/skjorte, lange bukser og mørke sko.

Grov mishandling

Den otteårige fjordhest Carli havde alvorlige skader i endetarmen, efter den stadig uidentificerede mand var på besøg.

Skaderne var så grove, at en dyrlæge vurderede, at Carli skulle aflives.

Fjordhesten var samtidig drægtig, og derfor var det også ejeren Stina Myrholms første indskydelse, at der var tale om en abortering.

Det viste sig dog hurtigt, at det ikke helt kunne passe, da dyrlægen vurderede, at Carli ikke selv kunne have påført sig de voldsomme skader.

Stina Myrholm fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at hun undrede sig over, at en grime tilhørende en af nabohestene lå i Carlis stald.

- Den lå på jorden, og jeg spekulerer over, om gerningsmanden har brugt den til at binde hende, og hun så på et tidspunkt har vristet sig løs, siger hesteejeren, som stadig er dybt berørt og bare vil have den skyldige fundet.