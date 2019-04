Politi: Hjemmerøver anholdt i Rumænien

En 27-årig mand, der er mistænkt for hjemmerøveri, er anholdt i Rumænien

En 27-årig rumænsk mand er blevet anholdt i Rumænien mistænkt for at have begået hjemmerøveri mod en 76-årig kvinde. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Røveriet foregik 24. oktober sidste år i Hammel:

'Husets dengang 76-årige kvindelige beboer befandt sig i stuen, da hun hørte døren gå. Hun troede, det var hendes mand, og først da hun ca. et kvarter senere gik ind i soveværelset, så hun, at der stod en ukendt mand. Kvinden tog fat i mandens arm og spurgte, hvad han lavede. Manden rystede sig fri og greb fat i kvindens arm, hvorefter han skubbede hende væk og løb ud af hoveddøren og forsvandt. Efterfølgende fandt kvinden ud af, at manden havde stjålet flere smykker fra soveværelset,' lyder det i meddelelsen.

Efterfølgende fandt politiet fingeraftryk, som senere har vist sig at tilhøre den 27-årige mand.

'Da efterlysningen i offentligheden, og anden eftersøgning, ikke havde givet noget resultat, formodede Østjyllands Politi, at manden var rejst ud af landet. Han blev derfor den 30. januar fremstillet i grundlovsforhør in absentia, så der efterfølgende kunne udstedes en europæisk arrestordre. Den 27-årige mand er nu blevet anholdt i Rumænien, og der skal nu tages stilling til det videre forløb vedr. eventuel udlevering og retsforfølgelse i Danmark,' skriver politiet.