Politi i aktion ved ambassade

Københavns politi og Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste er lige nu massivt til stede foran den israelske ambassade i København.

- Jeg kan bekræfte, at vi lige nu har gang i en aktion ved ambassaden. Mere kan jeg ikke sige lige nu, fortæller vagtchefen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet omkring klokken 14.30.

Et vidne der bor tæt på ambassaden fortæller, at det er et chokerende syn.

- Vi er jo vant til at der konstant er politi og forsvar til stede, men det her er altså meget mere end det plejer, fortæller vidnet til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra Københavns Politi.

Ekstra Bladet følger sagen...