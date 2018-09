Politi i jagt efter bilist: Ung kvinde påkørt

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En sølvgrå personbil er tidligt mandag morgen blevet påkørt af en person i en sort Mercedes på Strøby Bygade i Strøby på Stevns.

Bilisten i den sorte Mercedes er efterfølgende flygtet fra stedet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Uheldet skete klokken 4.34.

- En 25-årig kvinde er blevet påkørt i sin bil bagfra. Hun har fået et forkert vrid i kroppen og er blevet kørt på sygehuset for at blive tjekket, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Efterlyser flugtbilist

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser nu den sorte Mercedes, der er flygtet fra stedet.

- Mercedesen er kørt derfra i en ukendt retning. Jeg har ingen oplysninger om føreren, og vi ved heller ikke noget om årsagen til uheldet på nuværende tidspunkt. Der kan være tale om alt fra en stjålet bil til en spritbilist. Så tidligt om morgenen er jo ikke ligefrem myldretrafik, så vi skal finde ud af, hvad flugtbilisten har haft gang i, siger Martin Bjerregaard og fortsætter.

- Alle muligheder står åbne, for det har endnu ikke været muligt for os at afhøre kvinden ordentligt, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Midt- og Vestsjællands Politi hører meget gerne fra vidner, der kan have set noget i forbindelse med episoden.

- Vi antager, at den sorte Mercedes må have en række buler og skader på fronten. Ser man en sådan bil, eller har man set noget i forbindelse med episoden, så hører vi meget gerne fra vidner, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Politiet kan kontaktes på 114.