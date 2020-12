Politi i kapløb med tiden: Vil afsløre mistænkts signalement

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er tvingende nødvendigt for politiet, at de får mulighed for at afsløre identiteten på en 44-årig mand for at opklare mysteriet om Maria From Jakobsens skæbne.

Det lægger vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen langtfra skjul på.

Politiet har brug for mere målrettet at kunne efterlyse vidner til sagen, hvor man frygter at den 43-årige psykolog er blevet myrdet. Det kunne blandt andet ske ved at give et signalement af manden, der i godt tre uger har været varetægtsfængslet, eller ligefrem offentliggøre hans billede og navn.

Det kan politiet dog ikke, fordi den sigtede, som nægter sig skyldig, er beskyttet af et navneforbud.

– Det er politiets opfattelse, at vi af efterforskningsmæssige grunde, har brug for at få navneforbuddet på den sigtede ophævet for at kunne opklare sagen. Men det er op til anklagemyndigheden, om og hvornår der skal kæres, siger Lau Lauritzen til Ekstra Bladet.

Politiet leder fortsat efter Maria From Jakobsen, som er mor til to, og afhører blandt andre hendes nærmeste. Foto: Kenneth Meyer og privat

Ekstra Bladet har selv uden held forsøgt at få navneforbuddet ophævet flere gange. Senest ved et retsmøde, hvor en dommer skulle tage stilling til den fortsatte varetægtsfængsling af den 44-årige. Her bemærkede anklager Anne-Mette Wedell Seerup, at hun selv agtede i nær fremtid at fremsætte en lignende begæring.

Gennemgår overvågning

Det var tirsdag et mysterium, hvor langt anklagemyndigheden er kommet i processen. Østre Landsret har et kæremål i forbindelse med Maria From Jakobsen-sagen liggende, men afviser at delagtiggøre Ekstra Bladet i, hvad det handler om.

’Jeg har ikke nogen bemærkninger på nuværende tidspunkt’, lyder det kryptisk i en mail fra anklageren, som i går ikke ønskede at oplyse Ekstra Bladet, om hun arbejder på at få ophævet navneforbuddet.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen har ikke givet livstegn fra sig siden 26. oktober og frygtes myrdet.

Den fængslede har en relation til hende, men den og andre detaljer om hans person er Ekstra Bladet - og politiet - altså indtil videre afskåret fra at afsløre.

I et kapløb med tiden forsøger politiet at sammenstykke et hændelsesforløb og kortlægge, hvad der skete med Maria From Jakobsen, da hun forsvandt for seks uger siden. Man gennemgår bl.a. minutiøst indsamlet overvågningsmateriale.