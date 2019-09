Politi i ny kampagne: Det holder de særligt øje med

Hvis du har tendens til at have fokus rettet mod eksempelvis en mobiltelefon frem for trafikken, er der i denne uge en øget risiko for, at politiet retter deres fokus mod dig og kvitterer med en bøde og et klip i kørekortet.

Politiet har nemlig fra 16. til 22. september særligt fokus mod uopmærksomhed i trafikken.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Indsatsen sker for at støtte kampagnen 'Kør bil, når du kører bil' fra Rådet for Sikker Trafik og den nationale handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommisionen, hvor uopmærksomhed er et af de ti fokuspunkter.

Den kommende kontrol er en del af en række af fælleseuropæiske færdselskontroller, som arrangeres af politisamarbejdet TISPOL. Tidligere er der blandt andet blevet gennemført hastighedskampagner som del af samarbejdet.

Få sekunder er afgørende

Og nu er turen altså kommet til opmærksomheden, som i høj grad omfatter mobiltelefoner, som fra i sidste uge også medfører et klip i kørekortet, hvis den bliver benyttet under kørslen.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.

Ifølge Rigspolitiet er det særligt i lastbiler, at der er problemer med uopmærksomheden.

Således har man konstateret, at omkring seks procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, mens de kører, mens det er hele 15 procent af førerne af tunge køretøjer, heraf især lastbiler, der laver andet end at holde fokus på trafikken.

Omkring hvert tredje dødsfald i trafikken skyldes ifølge Vejdirektoratet uopmærksomhed.

