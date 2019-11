Politi i stor aktion efter indbruds-bølge

To mænd er blevet anholdt under flere ransagninger, oplyser politiet

Onsdag slog Nordjyllands Politi til mod seks adresser, hvor to personer blev anholdt.

Det sker efter længere tids efterforskning af en stribe indbrud i sommerhuse i det nordlige Jylland. I alt blev seks adresser i og omkring Brønderslev ransaget, lyder det fra politiet i en pressemeddelelse.

Her fandt man tyvekoster, som var årsagen til, at en 23-årig og en 31-årig mand blev arresteret.

- Jeg er tilfreds med, at vi har opnået et gennembrud i vores efterforskning af en større indbruds-sag og fået to mistænkte varetægtsfængslet for omfattende indbruds-kriminalitet, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann.

De to mænd er torsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev fængslet i tre uger.

Under politiets ransagninger fandt politiet også 30 gram amfetamin hos en 54-årig mand, ligesom en 22-årig mand blev fundet med en mindre mængde hash på sig.