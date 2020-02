Politi i stor kontrol: 100 sigtelser på få timer

Man behøver ikke sidde bag rattet i et køretøj med fire hjul for at risikere at få en hilsen fra politiet med på sin vej.

Det måtte adskillige cyklister sande fredag eftermiddag og aften i Aarhus, da politiet stod klar til at tjekke de tohjulede færdselssyndere.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politiet var i fem timer placeret i krydsene Nørre Allé/Gl. Munkegade og Grønnegade/Vestergade i Aarhus C for at holde øje med cyklisterne, og her fik betjentene nok at se til.

I løbet af de fem timer blev det nemlig til intet mindre end 105 sigtelser.

Her var det især cyklister, der kørte imod færdselsretningen, som fik en hilsen med fra politiet.

Således kørte 68 cyklister mod færdselsretningen og fik en bøde på 1000 kroner. 30 cyklister kørte uden lys og fik en bøde på 700 kroner. Derudover fik to sigtelser for at cykle med mobiltelefon i hånden, to for at have fejl og mangler på cyklen og én for at køre over for rødt lys.

Bøder på 2400 kroner

For en enkelt ung kvinde blev cykelturen ifølge politiet særligt dyr. Således kørte hun både uden lys og mod ensretningen, mens hun også havde en veninde siddende bag på cyklen. Hun har derfor fået lov til at bidrage med 2400 kroner til statskassen for overtrædelserne.

I uge 4 havde Østjyllands Politi særligt fokus på cyklister, og her blev det også til en lang række sigtelser, og politiet er derfor ikke synderligt imponeret over cyklisterne.

- Det er alarmerende, at vi på få timer kan skrive så mange bøder, og at så mange cyklister åbenbart er ligeglade med trafiksikkerheden. Det er både farligt for dig selv og andre at køre uden lys i de mørke timer og køre mod færdselsretningen. Med de nedslående resultater, vi har set ved de seneste indsatser, kan jeg garantere, at vi vil sætte flere kontroller ind mod cyklister i byerne, lyder det fra politikommissær Amrik Chadha.