Politi i udrykning: Bil vendt på taget

Vi har et solo færdselsuheld i nordlig retning på Den Sønderjyske Motorvej, ca. 3 km. nord for afkørsel 73, Kliplev. Bilen lægger på taget udenfor motorvejen. Vi er på vej til stedet. Giv plads for udrykningskøretøjer. P.t. intet yderligere. Vagtchefen. #politidk