Politi: Ikke sikkert hun er i live

For første gang lufter politiet offentligt muligheden for, at den savnede Anne-Elisabeth Hagen ikke længere er i live

Siden om morgenen 31. oktober sidste år, har ingen hverken set eller hørt fra Anne-Elisabeth Hagen.

Den 69-årige norske kvinde, der er gift med en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, formodes at være bortført, og politiet har derfor efterforsket sagen intenst i håbet om at finde frem til kvinden og dem, der står bag den formodede bortførsel.

Indtil videre har politiet arbejdet med udgangspunkt i, at kvinden stadig er i live, men på et pressemøde torsdag har politiet for første gang luftet muligheden for, at kvinden ikke længere er i live.

- Det er naturligt at stille spørgsmål og betvivle, om hun fortsat er i live, siger politiinspektør Tommy Brøske på pressemødet, som altså har fundet sted fire måneder efter, hun forsvandt.

Ingen kontakt

Politiet holdt senest et pressemøde i sagen 11. februar, hvor de fortalte, at de ikke havde fået livstegn fra kvinden, og de opfordrede ved den lejlighed bortførerne til at give politiet og familien en form for livstegn.

Det er dog ikke sket siden, hvorfor politiet altså begynder at tvivle på, at kvinden er i live.

- Der har ikke været nogen kontakt med modparten siden sidste pressekonference, lyder den nedslående melding fra Tommy Brøske.

Kontakten med de formodede bortførere har hele tiden været stærkt begrænset, da der har været tale om envejskommunikation gennem en krypteret elektronisk forbindelse. Og her har man altså ikke hørt noget i en måned.

Fakta: Den formodede kidnapning af Anne-Elisabeth Hagen 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt 31. oktober 2018 fra sit og sin mands, Tom Hagens, fælles hjem i Lørenskog mellem Oslo og Lillestrøm.

I hjemmet blev der blandt andet fundet et brev, som den eller de formodede kidnappere har efterladt.

Politiet har på et tidligt stadie været involveret i sagen. Det er dog blevet holdt hemmeligt i offentligheden, da den eller de formodede kidnappere har truet med at dræbe kvinden, hvis politiet bliver involveret.

Angiveligt har kidnapperne krævet kryptovaluta for ni millioner euro i løsesum.

Vil stadig have genforenet familien

Tommy Brøske fortæller dog, at politiets udgangspunkt for sagen stadig ikke har ændret sig på trods af den nye melding.

- Vores hovedmålsætning er uændret, og vi håber stadig at få genforenet hende med hendes familie, lød det fra Tommy Brøske.

Han forsøger, at bevare en smule optimisme.

- Vi kan ikke udelukke, at der er en god forklaring på, at der ikke har været livstegn, siger han.

- Vi kan heller ikke udelukke, at vi på et tidspunkt vil modtage livstegn, eller at vi vil modtage ny kommunikation, siger han, selvom han antyder, at politiet ikke er specielt optimistiske i den retning.

Han fortalte ligeledes, at politiet siden sagen startede 31. oktober har arbejdet med hovedhypotesen om, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet bortført, og det er fortsat deres hovedhypotese.

Politiet har fundet en række tekniske spor og har fået en stribe henvendelser, men der er foreløbig ikke noget, der har ført til noget gennembrud i sagen, uden at politiet ønsker at komme nærmere ind på detaljerne.

- Af hensyn til efterforskningen er det begrænset, hvad jeg kan sige om sporene, siger Tommy Brøske.

Leder efter to personer

Politiet har tidligere udsendt billeder af to personer, som muligvis kan være interessante for sagen, idet de befandt sig i nærheden af Tom Hagens arbejdsplads om morgenen 31. oktober.

Det er dog stadig ikke lykkedes at finde frem til de to personer, hvorfor politiet stadig ønsker at finde ud af, hvem de er, så de kan finde ud af, om de enten har relationer til bortførelsen, eller måske har set noget om morgenen 31. oktober.