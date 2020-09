Politi indfører nyt opholdsforbud

Den stigende smitte i København har nu medført, at politiet indfører et nyt opholdsforbud.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Forbuddet kommer til at omfatte dele af Kødbyen på Vesterbro, og det træder i kraft klokken 22, når barer og restauranter lukker, som de er pålagt fra torsdag.

Forbuddet gælder Flæsketorvet samt Kød-, Slagter og Høkerboderne.

I dette område er der nu indført opholdsforbud. Grafik: Københavns Politi

Stimler sammen i nattelivet

Årsagen til forbuddet er ifølge politiet, at der har været en tendens til, at gæster i nattelivet stimler sammen her. Og det vil man altså undgå sker igen, når gæster i nattelivet bliver sendt ud på gaden, når barer og restauranter lukker.

- Vi står fortsat i en alvorlig situation med et højt smittetal i København. Derfor bliver vi også nødt til at sætte konsekvent ind de steder, hvor der er stor risiko for smittespredning. I Kødbyen har der været en tendens til, at mange stimler sammen på udearealerne, og efterhånden som alkoholpromillen er røget op, er ansvarligheden gået ned. Derfor har vi vurderet det nødvendig med et opholdsforbud, så festen ikke rykker udenfor, når serveringsstederne lukker kl. 22, lyder det fra politidirektør Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Flere advarselszoner

Ud over opholdsforbuddet laver politiet såkaldte advarselszoner i Vestergade og dele af Gothersgade, hvor der ligger mange beværtninger.

De to gader bliver dermed føjet til listen over områder, som politiet holder særligt øje med, og som siden kan føre til egentlige opholdsforbud. I forvejen holder politiet øje med Kongens Have, dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro og området ved Sandkaj og Göteborg Plads.

Arkivfoto: Nima Taheri

Opholdsforbuddet i Kødbyen gælder foreløbig frem til 23. september og gælder i tidsrummet 22 til 02.

Forbuddet kommer i kølvandet på en række restriktioner i hovedstadsområdet som følge af den stigende smitte.

Det betyder blandt andet, at det kun er tilladt at samles max 50 personer, og fra torsdag skal man bære mundbind, når man står op på restauranter, cafeer og barer, som samtidig skal lukke klokken 22.