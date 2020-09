Politi indfører opholdsforbud i park

For at komme den stigende smitte i Hovedstadsområdet til livs, indfører Københavns Politi i aften og nattetimerne opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i København.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Smittetallet går desværre i den forkerte retning, og det er vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af. Vi kan ikke acceptere, at større grupper forsamles i en tid, hvor vi skal gøre en ekstra indsats for få nedbragt smitten i København. Derfor indfører vi nu et midlertidigt og tidsbegrænset opholdsforbud i de dele af Nørrebroparken, hvor vi den seneste tid har haft udfordringer med mange mennesker i aften- og nattetimerne, siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes.

Politiet oplyser, at de i lang tid har haft fokus på Nørrebroparken, men den stigende smitte gør, at man nu sætter ind med et totalt forbud mod at opholde sig i dele af parken.

Opdelt forbud

Dels omfatter forbuddet Nørrebro Skatepark, og dels omfatter det Hørsholmparken.

I den ene halvdel af skateparken er det torsdag, fredag og lørdag mellem 18 og 06, at det er forbudt at opholde sig der, mens det i den anden halvdel er mellem 00 og 06. For Hørsholmparken er det alle tre dage mellem 18 og 06, forbuddet gælder.

Opholdsforbud Nørrebroparken Her er der opholdsforbud mellem 18 og 06. Her er der opholdsforbud mellem 00 og 06. Her er der opholdsforbud mellem 18 og 06

Politiet oplyser, at det stadig er tilladt at færdes i området ved gå- og løbeture, men det er altså forbudt at opholde sig gennem længere tid. Torsdag vil der blive sat skilte op i områderne.

Opholder man sig i området mod reglerne, vil det udløse en bøde på 2500 kroner.

Politiet understreger, at man ud over Nørrebroparken vil have et øget fokus på nattelivet i byen.

- Vi kommer i weekenden til at være markant til stede i aften- og nattetimerne. Vores patruljer vil holde skarpt øje med, at reglerne bliver overholdt på beværtningerne, og de kommer til at skride ind, hvis festen fortsætter i det fri efter lukketid ved midnat, lyder det fra Anne Tønnes.