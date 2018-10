Politi indrømmer dødsvold mod anholdt

Forargelse og skam blander sig med brødebetyngede og angrende romerske myndigheder efter, at en politimand nu efter ni års tavshed har tilstået sit kendskab til, at en 31-årig blev tæsket ihjel i arresten i Rom.

Stefano Cucchis død i øvrighedens varetægt lyder som en dårlig krimi, men ifølge flere italienske medier , bl.a. 'Il Post.it' og 'Italy Chronicles' , har Francesco Tedesco tilståelse rystet både politietaten og retssystemet.

Ilaria Cucchihar optrådt i tv, i aviser, ved demonstrationer - overalt for at få nogen til at tage ansvaret for broren død. Foto: Ritzau Scanpix

Tedesco er en af de tre carabinieri, der blev sigtet og suspendere i januar i år, og det han kan fortælle om både kolleger og chefer, er ikke kønt. Det handler ifølge dagbladet Repubblica om ekstrem vold og sidenhen fortielser, løgn, pres og trusler.

Den 31-årige Stefano Cucchis blev slæbt med på stationen til afhøring, fordi han solgte hash i udkanten af Rom. Derefter blev han sat i fængsel. En uge senere fandt familien ham i lighuset på hospitalet Sandro Pertini, hvor han helt uforklarligt var endt.

Stefano Cucchis søster, Ilaria Cucchi, troede ikke et sekund på myndighedernes forklaring. Da familien så hans lig med mærker og sår, var de ikke i tvivl om, at han var tævet ihjel. Men politiets evne til at dække over og fordreje fakta har chokeret italienerne i næsten ti år.

For hvordan kunne en rask, ung mand blive anholdt en aften og dernæst dø blot en uge senere, mens han var i politietatens varetægt?

Ilaria Cucchi offentliggjorde billeder af den afdøde Stefano Cucchi, som var blå og lilla i ansigtet og havde tydelige tegn på kvæstelser over store dele af sin magre krop. Søsteren havde set sin bror inden hans død og vidste, at han ikke havde det udseende inden anholdelsen. Hun nægtede at tro på de officielle forklaringer om, hvordan broderen havde mistet livet.

Italienerne er godt trætte af, at det er lykkedes at undertrykke sandheden om Stefano Cucchis død i ni år. Foto: Ritzau Scanpix

Søsteren begyndte en lang og sej kamp for at få sandheden om broderens ulykkelige skæbne frem. Både politi og sundhedspersonale blev sigtet for at have været skyld i Stefano Cucchis død; politiet for at have tæsket ham ,og læger og sygeplejersker for at have undladt at komme ham til undsætning.

Men den ene retssag efter den anden endte med mangel på beviser - og hvad familien og iagttagere anser som tvivlsomme vidneforklaringer.

Op igennem hierarkiet hos millitærpolitiet, carabinieri, og i sundhedssystemet tyder det dog på, at visse folk dækkede over nogle af de brutale kendsgerninger, der førte til den unge mands død. I april 2016 blev alle tiltalte dog frifundet,

Men i juli 2017 blev sagen genåbnet takket være en carabinieres vidneudsagn. Hans oplysninger til anklagemyndigheden om det, han havde hørt fra flere kolleger, at Stefano Cucchi var blevet banket af politiet den nat, han blev anholdt, gav familien og efterforskere vind i sejlene.

Carabinierien angav specifikke betjente, og det fik sagen til at rulle igen. Flere betjente og flere overordnede endte efterfølgende på anklagebænken. Og i torsdags kom det store gennembrud, idet Francesco Tedesco, en af de sigtede, lod sig overvælde af sin dårlige samvittighed.

Efter eget udsagn kunne han ikke længere bære på den forfærdelige sandhed.

Francesco Tedesco har fortalt anklagemyndigheden, at han valgte at tilstå, da han læste anklageskriftet forud for den seneste retssag. Da gik det nemlig for første gang op for ham, at gennempryglingen af Stefano Cucchi var den direkte årsag til hans død. Han retter især sin anklage mod to kolleger, Alessio Di Bernardo og Raffaele D’Alessandro.

Ifølge sit eget udsagn deltog han ikke selv i voldsepisoden, men han lod sig efterfølgende presse til tavshed af en højtstående politichef. Denne chef skulle have bedt ham vidne falsk i en af de første retssager.

- Han blev også sparket i hovedet, og det var så voldsomt et spark, at jeg kan huske lyden af det, citeres han for at have sagt i Repubblica.

- Di Bernardo vendte sig om og sparkede ham hårdt med spidsen af sin sko i nærheden af hans anus. Jeg rejste mig op og råbte: 'Hvad fanden laver ?' På et tidspunkt blev han skubbet så kraftigt, at han mistede balancen. Han blev også sparket i hovedet, og det var så voldsomt et spark, at jeg kan huske lyden af det. Derefter sparkede D’Alessandro ham i ansigtet, mens han lå ned, l citeres han af Repubblica for at have sagt i retten.

Ilaria Cucchi er lettet. Og flere politifolk er blevet sigtet for at have gemt beviser eller undladt at oplyse om informationer, siden tilståelsen kom torsdag.

De menige italienere hylder Stefano Cucchis ukuelige søster, som har kæmpet uafbrudt med en utrolig ihærdighed og stædighed. Oo den allerøverste chef for det militære politikorps Arma dei Carabinieri, general Giovanni Nistri, lover, at man denne gang vil komme til bunds i sagen.