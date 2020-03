Politi: Internationale våbenhandlere blev anholdt på jysk rasteplads

En stor international efterforskning har ført til, at to mænd anklages for at ville købe i alt 83 skydevåben og tilhørende ammunition.

Tre andre, en kvinde og to mænd, er tiltalt for at have forsøgt at modtage nogle af de mange våben. Først på et sted i Vamdrup og senere på rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest.

Aftalerne om købene foregik dels på 'dark web', det såkaldt mørke net, som er en underskov på internettet, som en del kriminelle benytter sig af. Og dels via den krypterede beskedtjeneste Signal.

Sagen er indledt af amerikanske politifolk i Homeland Security. I Danmark har specialenheden Særlig Efterforskning Vest stået for efterforskningen, ligesom svensk politi har været involveret, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af Østjyllands Politi fredag.

I arbejdet med sagen har politiet brugt agenter. De har optrådt i rollen som sælgere, fremgår det af anklageskriftet.

Blandt de tiltalte er en svensk statsborger samt en rumænsk statsborger og tre serbiske statsborgere, der alle har tilknytning til Sverige, oplyser anklager Signe Gråkjær. De er i alderen fra 33 til 39 år.

- Det er mig bekendt en af de største sager om våbenkøb på nettet i Danmark, og der er efter vores opfattelse tale om et meget organiseret, internationalt netværk af kriminelle, som har forsøgt at skaffe mange og farlige våben til kriminelle miljøer, siger Signe Gråkjær i pressemeddelelsen.

Tiltalen drejer sig om to handler.

I den første blev prisen for 20 skydevåben aftalt til 30.000 dollar, som blev deponeret i bitcoins.

En af de nu tiltalte indlogerede sig i Vamdrup og tog her imod en postpakke med våbnene. Forinden havde politiet dog diskret sørget for, at de ikke ville fungere. Straks efter at have kvitteret for modtagelsen i juli sidste år blev personen anholdt.

I november var der - ifølge anklagemyndigheden - en ny aftale på plads. Nu om køb af 63 våben. De 25 skulle leveres på rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest.

9. november sad to politifolk i en varevogn og spillede rollen som sælgere. De viste et fuldautomatisk våben frem for en af de nu tiltalte, som havde 25.500 euro med i en vakuumpose. Men da han tog handsker på for at give pengene til betjentene, blev både han og en anden anholdt.

Alle fem tiltalte nægter sig skyldige, oplyser anklager Signe Gråkjær. Retten i Horsens skal behandle sagen i november og december.