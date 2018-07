Politi jager denne mand: Satte ild på knastør mark

Ved du noget? Mail 1224 eller sms/mms 1224 til almindelig takst

- Det er efter min opfattelse fuldstændig sindssygt, at man kan finde på at sætte ild til en mark i denne tørke. Det kan jo ende katastrofalt, og det må være sket helt uden omtanke for omgivelserne.

Vagtchef hos Fyns Politi Ihm Christensen har ikke ligefrem lovord til overs for den person, som tirsdag eftermiddag kastede en flaske med brændbar væske ind i knastør kornmark i Agedrup på Fyn. Bagefter satte gerningsmanden ild til marken.

Vi efterlyser denne knallertfører i forbindelse med brandstiftelse på mark ved Kertemindevej i Agedrup. Oplysninger i sagen kan gives til os på telefon 114 #politidk https://t.co/lgjfYftgkJ pic.twitter.com/pF2OvCZRvA — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 25, 2018

Politiet har netop offentliggjort et foto af den formodede gerningsmand. Han blev set køre fra stedet klokken 12.46. Herefter kørte han ind på en nærliggende Circle K-tankstation.

- Vi vil meget gerne have fat i manden, da vi mener, at han potentielt kan være den person, som har sat ild på. Vi anser det her, som en meget alvorlig sag. Den der forsætligt står bag en brand risikerer en ubetinget fængselsstraf. Og det gælder også i første-gangs tilfælde. Så det her er meget alvorligt og på ingen måde drengestreger, siger vagtchefen.

Da manden på knallerten er forholdsvis let genkendelig, satser Ihm Christensen på, at politiet snart får den henvendelse, som kan føre til pågribelsen af manden.

Kontakt Fyns Politi på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.