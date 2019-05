Politi jagter dreng for stenkast på motorvej

Dreng på 10-12 år flygtede fra motorvejsbroen på cykel - politi besøger lokale skoler for at finde den unge gerningsmand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Nordjyllands Politi jagter en dreng i alderen 10-12 år, som formentligt kastede en sten ned fra en motorvejsbro. Genstanden ramte en bil på motorvejen, og motorhjelmen blev bulet. Ingen personer kom noget til.

Ifølge nordjyske.dk skete episoden i lørdags omkring klokken 15.50, da kvinden kom kørende ad motorvej E39 i retning mod Hirtshals.

Ved motorvejsbroen ved Skibsbyvej nord for Hjørring så kvinden en dreng kaste noget ned fra broen. Genstanden ramte bilens kølerhjelm, som fik en bule.

Kvinden så, at drengen flygtede fra stedet. Hun anmeldte dog først senere på dagen episoden til politiet.

- Det kan have været en sten, der ramte bilen, siger fungerende politikommissær Michael Karstenskov fra lokalpolitiet i Hjørring til nordjyske.dk.

Tager på skolebesøg

Politiet ser med så stor alvor på sagen, at lokalpolitiet nu vil besøge de lokale skoler for at vise, at man tager sagen alvorligt, og at man gerne vil finde drengen.

Drengen var på gerningstidspunktet iført en hvide trøje med noget rødt og blåt på. Han havde en mørk cykelhjelm på hovedet. Drengen flygtede fra stedet på sin cykel, oplyser nordjyske.dk.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra fungerende politikommissær Michael Karstenskov.

Kontakt politi på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.