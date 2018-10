Politi jagter mand i s-tog: Sagde han var terrorist og havde pistol

Københavns Politi bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse om en mand, der hævder at have en pistol på sig. Han eftersøges nu

Seneste opdatering 13:46: Politi afblæser eftersøgning. Henrik Brix siger til Ekstra Bladet, at man ikke tror på, at manden er terrorist, men rettere psykisk ustabil.

Minimum seks udrykningskøretøjer er lørdag omkring klokken 11 på vej ud mod bydelen Østerbro i København, hvor en mand har fortalt en passager i et s-og, at han var terrorist og havde en pistol på sig.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at manden er set i et s-tog, hvor han hævdede at bære rundt på et skydevåben. Ifølge politiets oplysninger er manden dog stået af ved en station på Østerbro.

- Vi har en anmeldelse om en mand, der gar sagt, at han er terrorist, og at han har en pistol pistol på sig i et s-tog. Han er angiveligt stået af på en perron, lyder det fra vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

Der skulle være tale om Nordhavn Station, oplyser Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidigt, at det var en skræmt passager, der ringede og advarede politiet.

- Vi har ikke fundet den eftersøgte endnu, men han har ikke truet nogen eller skudt mod nogen, og ingen har ikke set pistolen. Der kan være tale om en psykisk ustabil mand, men vi skal selvfølgelig rykke ud, og det har vi også gjort denne gang, fortæller vagtchefen omkring middagstid til Ekstra Bladet.