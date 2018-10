Politi jagter mand i s-tog: Set med pistol

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms (alm. smstakst) på 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Minimum seks udrykningskøretøjer er lige nu på vej ud mod bydelen Østerbro i København, hvor en mand er set med en pistol.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at manden er set i et s-tog, hvor han skulle have båret rundt på et skydevåben. Ifølge politiets oplysninger er manden dog stået af ved en station på Østerbro.

- Vi har en anmeldelse om en mand, der er set med en pistol i et s-tog. Han er angiveligt stået af på en perron, lyder det fra vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

Han oplyser samtidigt, at man ikke ved nærmere om mandens alder eller identitet.

Ekstra Bladet følger sagen tæt..