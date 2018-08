Politi kan ikke finde motivet bag massakre i Las Vegas

Politiet i Las Vegas kan ikke finde noget motiv bag sidste års massakre i den amerikanske spilleby, hvor en bevæbnet mand skød og dræbte 58 mennesker under en musikfestival i oktober sidste år.

Det oplyser sheriffen i Clark County på en pressekonference fredag, hvor den endelige politirapport i sagen blev offentliggjort.

Gerningsmanden, den 64-årige pensionerede revisor Stephen Paddock, handlede alene, har politiet fastslået.

Men trods hundredvis af forhør og tusindvis af arbejdstimer brugt på efterforskning har politiet ikke fundet noget, der kan pege i retning af motivet bag en af de værste massakrer, USA har oplevet i nyere tid.

- Det, vi ikke har været i stand til at besvare med sikkerhed, er hvorfor Stephen Paddock begik denne handling, siger sheriffen, Joe Lombardo.

Fra sit hotelværelse på 32. sal affyrede Paddock mange hundrede skud mod de omkring 22.000 mennesker, der var samlet til en countryfestival på en plads udenfor.

Han brugte flere forskellige våben til at dræbe 58 og såre 489 andre.

Han vendte våbnet mod sit eget hoved og tog sit eget liv, da politiet var ved at trænge ind i hans hotelværelse.

Sheriffen tilføjer, at Paddock efter alt at dømme var alene om forbrydelsen. Ingen andre vil blive sigtet i sagen.

En af gerningsmandens brødre Bruce Paddock har fortalt politiet, at han ikke har talt med sin bror i over ti år, men mener at han led af "en mental lidelse og var paranoid og havde vrangforestillinger".

I politirapporten er der også en opgørelse over Stephen Paddocks 14 forskellige bankkonti.

De viser, at gerningsmanden i løbet af to år brugte 1,5 millioner dollar. Omkring 600.000 dollar, svarende til knap 3,9 millioner kroner, blev tabt på kasinoer.