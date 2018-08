Politi: Kast fra motorvejsbro var en bevidst handling

Det var ikke en tilfældighed, at en 38-årig mandlig bilist tirsdag aften blev ramt af en genstand, da han kørte under motorvejsbroen Ravnebjerggyden ved Blommenslyst på Fyn

Fyns Politi afspærrede onsdag aften Fynske Motorvej for at efterforske et muligt stenkast. Video: Per Rasmussen

Fyns Politi vurderer, at gerningsmanden foretog en bevidst handling, da han tirsdag aften klokken 21.05 kastede en knytnævestor genstand ud fra en motorvejsbro på Fyn.

Det fortæller efterforskningsleder Jørgen Andersen til TV2 Fyn.

Genstanden ramte en bil ført af en 38-årig mand. Manden kom ikke noget til. Men skader på bilen har bekræftet, at genstanden ramte.

- Vi må sige, at der ikke er noget i omstændighederne, der tyder på et uheld, siger Jørgen Andersen til TV2 Fyn.

Både tirsdag og onsdag aften har politiet haft spærret motorvejen mellem afkørslerne 52 og 53, så politiet kunne få ro til at undersøge strækningen. Ekstra Bladets fotograf konstaterede onsdag aften, at politiet havde fundet et stort stemmejern eller skruetrækker. Den blev lagt i en pose og sendt til videre undersøgelse.

Jørgen Andersen vil endnu ikke kommentere eventuelle fund.

Onsdag var motorvejen spærret i to timer. Foto: Per Rasmussen

Det er politiets opfattelse, at gerningsmanden har udset sig netop Ravnebjerggyden til et sted, hvor det er muligt rimeligt ubemærket at kaste en genstand ud.

- Vi har en klar opfattelse af, at man ikke bare kører hen og dumper noget ud over broen, uden at man har været i området før, siger Jørgen Andersen.

Politiet har efterlyst henvendelser fra offentligheden i forsøget på at finde frem til gerningsmanden. Siden tirsdag aften har politiet modtaget 30 henvendelser, og Jørgen Andersen vurderer, at 70 procent af henvendelserne er interessante.

For to år siden mistede en tysk kvinde livet, da en flise blev kastet ned fra en motorvejsbro på Fynske Motorvej. Flisen ramte bilen, som kvinden kørte i sammen med sin mand og parrets barn. Hendes ægtefælle kom slemt til skade, mens barnet slap fra oplevelsen uden mén.

Det er aldrig lykkedes at finde gerningsmanden.

Men han vil gerne have, at offentligheden hjælper politiet i videst muligt omfang, så gerningsmanden kan blive fundet.