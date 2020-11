Politi: Kender du ham?

Mand bar mundbind under et forsøg på røveri af et apotek, men han fik intet med sig

Østjyllands Politi efterlyser en ung mand, der 18. november klokken 06.30 forsøgte at røve et apotek i Randers.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Til Ekstra Bladet forklarer kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen, at manden kom ind på apoteket og sagde, at han vil have noget receptpligtig medicin.

- Da ekspedienten nægtede det, brugte manden som argument, at 'han helst ikke ville stikke nogen ned', forklarer Jakob Christiansen.

Uden at få noget udleveret forlod manden apoteket.

Politiet tager sagen yderst seriøst, da gerningsmanden har truet med at stikke folk ned, til trods for at han øjensynligt ikke havde nogen kniv på sig.

Manden bar mundbind under forsøget på røveriet. Han beskrives således af politiet:

• Ca. 25-35 år

• Ikke etnisk dansk med lys hud

• Mørkt hår

• Iført sort North Face-jakke, lysegrå hættetrøje, lysegrå joggingbukser og hvide Adidas-sko

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.