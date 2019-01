Politi konkluderer efter togulykke: Alle omkomne er formentlig danske

Der er med stor sandsynlighed ikke udlændinge blandt de otte personer, som onsdag omkom i en alvorlig togulykke på Storebæltsbroen.

Det fortæller Fyns Politi torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Politiet arbejder stadig med at få identificeret de omkomne, der blev fundet i toget efter ulykken, der skete på lavbroen over Storebælt tidligt onsdag morgen.

Der er tale om tre mænd og fem kvinder. Politiet er rimelig sikre på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en god formodning om, hvem de øvrige fire personer er.

Det har politiet fået ud fra de ejendele og andre spor, der er fundet i toget.

Men det har endnu ikke været muligt at foretage en endelig identifikation, fortæller politiet. Det skyldes, at de omkomne har meget voldsomme læsioner. Derfor er det nødvendigt at bruge dna og tandkort til at identificere de afdøde.

En lastbilanhænger fra et godstog faldt af toget og ramte et modkørende lyntog i modsat kørselsretning. Foto: Ritzau Scanpix

Der bliver gjort alt, hvad der overhovedet er muligt for at få de omkomne endeligt identificeret så hurtigt som overhovedet muligt, så de pårørende kan få vished for, hvad der er sket.

Men desværre tager det tid, selvom alle arbejder på højtryk for at finde de nødvendige svar.

Kommunikationskonsulent Charlotte Nyborg fra Fyns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke formoder, at der kommer nyt om identifikationen af de afdøde i løbet af torsdagen.

