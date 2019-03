Politi: Kvinde satte ild til sit eget hjem

Ringede selv og anmeldte branden: - Hendes opførsel derude gjorde, at vi anholdt hende, siger vagtchefen uden at uddybe, hvad kvinden foretog sig

Klokken 19.30 mandag modtog Østjyllands Politi to anmeldelser om brand i en andensals lejlighed på Aldersrovej.

Den ene kom fra den 32-årige kvindelige beboer af lejligheden.

Hun stod foran etageejendommen, da brandvæsen og politi nåede frem og er nu anholdt for selv at have sat ild til hjemmet.

Det fortæller vagtchef Bo Christensen til Ekstra Bladet.

Hvad der har fået politiet til at sigte kvinden for ildspåsættelsen kan politiet i skrivende stund ikke uddybe, men vagtchefen afviser bestemt, at der er tale om et glemt stryge- eller glattejern.

Hvad kvinden menes at have brugt til den påståede ildspåsættelse kan politiet heller ikke oplyse om, ligesom det ikke fremgår, om kvinden har erkendt at stå bag ildebranden.

- Hendes opførsel derude gjorde, at vi anholdt hende, siger vagtchefen uden at uddybe, hvad kvinden foretog sig.

Ilden spredte sig ifølge politiet ikke fra lejligheden, ligesom ingen personer måtte evakueres.