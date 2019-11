Politi leder efter mand: Blotter sig for unge kvinder

Flere har kontaktet politiet om en mand, der skulle blotte sig for unge kvinder

Flere har anmeldt til politiet, at en mand i Brørup blotter sig for unge kvinder og spørger på engelsk, om de vil have sex med ham.

Det skulle være sket tirsdag morgen i et område omkring byens jernbanestation.

Politiet udsender et signalement på manden i et forsøg på at finde ham.

Signalement lyder 30-40 år, østeuropæisk af udseende, 180 cm høj. Iført grå hættetrøje og en mørk jakke eller vest, grå joggingbukser. Ved du, hvem manden kan være, eller har du andre oplysninger, kan du ringe på 114. Mediernes kontaktpunkt er Kommunikation #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 12, 2019

Har du oplysninger om manden, hører politiet gerne nærmere på telefon 114.