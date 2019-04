Politi leder efter projektil-spor i morgentrafikken

Fyens politi har tidligt onsdag morgen travlt med at lede efter spor efter to skudepisoder i januar og februar i år.

Det oplyser politiet på Twitter.

Politiet samarbejder med forsvaret for at finde spor efter projektiler.

Arbejdet giver problemer for den lokale trafik.

- Vollsmose Alle' er ved syvtiden spærret i nordlig retning Åsumvej mod Kertemindevej, oplyser politiet.

Der er trafikregulering på Vollsmose Allé i rundkørslen ud for Bøgeparken. Det kan give lidt kø. Reguleringer vil vare 1-2 timer.

Bedre end hundesnuder

- Der skal ikke herske tvivl om, at det er en yderst alvorlig sag at skyde i det offentlige rum, og derfor er det helt afgørende, at vi får afdækket alle spor i sagen, så vores efterforskning kommer til at stå så stærk som overhovedet muligt. Vi har tidligere afsøgt området med hunde, men Forsvarets Advanced Search Capacity har meget fintfølende udstyr, der kan finde selv meget små metalfragmenter fra et projektil, som end ikke de bedste hundesnuder kan opspore, siger vicepolitiinspektør Anders Sims-Nielsen.

Bandeopgør

I forbindelse med skudepisoden den 20. februar sidder fem personer varetægtsfængslet. Politiet mener, skudepisoderne var en del af bandekonflikten mellem to grupperinger i Vollsmose.



Fyns Politi forventer sporsøgningen vil være afsluttet midt på eftermiddagen.