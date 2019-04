Politi lukker lokaler: Adgang forbudt

Østjyllands Politi har udstedt opholdsforbud for tilholdssted for bandemedlemmer

Et tilholdssted for bandemedlemmer på Kappelvænget 8 i Aarhus V er torsdag blevet lukket af politiet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet består tilholdsstedet af nogle klublokaler, og her har bandemedlemmerne ofte mødtes, og politiet har flere gange fundet våben på stedet.

Tilholdsstedet bliver brugt af en bande med tilknytning til Trillegården, og politiet vurderer, at der er risiko for, at det vil blive angrebet som led i en konflikt med en rivaliserende bande. Derfor har man besluttet at lukke stedet.

- Borgerne har krav på at være sikre og trygge i deres nabolag, og derfor har vi valgt at lukke lokalerne, så det ikke længere kan være et forsamlingssted for bandemedlemmer, som kan være et mål for en rivaliserende gruppering, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Som følge af lukningen er det fra klokken 11 torsdag forbudt for alle personer at opholde sig på adressen.

En overtrædelse af forbuddet betyder som udgangspunkt en fængselsstraf på 60 dage, men der er en strafferamme på op mod to års fængsel.

To ugers forbud

Østjyllands Politi oplyser, at ni mænd med relationer til banderne foreløbig sidder varetægtsfængslet, og at to mænd allerede er idømt fængsel på henholdsvis et og et halvt år.

- Vi fortsætter vores synlige uniformerede operative indsats mod bandemedlemmerne. Vi kontrollerer og visiterer dem, vi møder, og vi foretager målrettede færdselsindsatser. Derudover er vi i fuld gang med efterforskning af de kriminelle hændelser, der er foregået, og samtidigt arbejder vi konstant på at forhindre nye episoder, lyder det fra Klaus Arboe Rasmussen.

Forbuddet mod at opholde sig på tilholdsstedet er foreløbig gældende frem til 25. april klokken 11. Derudover er der i en stor del af det nordvestlige Aarhus fortsat visitationszone, som foreløbig gælder frem til 16. april. Politiet vil i de kommende dage tage stilling til, hvorvidt den tidsperiode skal forlænges.