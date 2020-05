Politi lukker vild morgenfest på havetraktor

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hvad der skulle have været en morgenfest for legender på Sydals, blev ødelagt af politiet, da de lagde låg på gemytterne.

Opskriften var ellers eminent. En havetraktor med anhænger med et bænkesæt på, en brølende soundboks og et friskt slæng venner.

Men Sydjyllands Politi var ikke med på legen, for festen var ruskende ulovlig.

- Vi sluttede festen for dem 05.00, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Sønderborg: en havetraktor, en trailer, et bord/bænkesæt og en soundbox lyder som opskriften fra Olsen banden -Nej, krydret med alkohol var det en kørende fest for 6 unge, som nu kan se frem til flere sigtelser for overtrædelse af færdselsloven. godt ingen kom tilskade #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 23, 2020

For faktisk begik de unge flere lovbrud. Havetraktoren var uden lys og nummer, mens det er forbudt at have flere med på sin havetraktor.

- Chaufføren var også påvirket, så ham har vi fået taget en blodprøve af, uddyber vagtchefen.

- Heldigvis var der ingen eftersættelse, uddyber vagtchefen med henvisning til, at de pænt holdt ind til siden, da patruljen vinkede dem ind.