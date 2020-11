Politi: Mand kørte ven ihjel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et lift hjem endte fatalt, da en 69-årig havde sat en fire år yngre bekendt af ved dennes bopæl i udkanten af Hammel.

Den ældste troede efter eget udsagn, at den 64-årige efter udstigningen af bilen havde bevæget sig mod sit hus på Kappelsdal.

Da han bakkede, viste det sig dog ifølge mandens forklaring til politiet, at vennen befandt sig bagved bilen.

- Han bliver ramt og falder så uheldigt, at han bliver mast af bilen, fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Janni Lundager til Ekstra Bladet.

Den 64-årige lå nu fastklemt under sin vens køretøj, hvorpå den 69-årige forsøgte at redde ham.

En nabo kom ifølge politiet til stedet og ringede 112, mens man forsøgte at få den kvæstede fri og genoplivet.

Det var forgæves, og manden blev klokken 19.27 erklæret død på stedet.

Person død i ulykke

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 18.54 og har siden arbejdet på at underrette den afdødes pårørende. Det har dog ikke været muligt at finde nogen nære pårørende til manden.

Den 69-årige er rutinemæssigt blevet taget med på hospitalet for at få taget blodprøver for at fastslå, hvorvidt han eksempelvis var spirituspåvirket.

Politiet kan i skrivende stund ikke oplyse, hvad de to mænd havde foretaget sig, før den skæbnesvangre køretur.

Indtil videre er den 69-årige sigtet for overtrædelse af færdselsloven og forventes ikke umiddelbart fremstillet i grundlovsforhør.