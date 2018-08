To små piger på tre og fem år blev befølt eller forsøgt befølt af en fremmed mand, da de var i et fynsk supermarked med deres mødre.

Det mener politiet, der har anholdt en 20-årig mand i sagen.

Fredag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

I det ene tilfælde lykkedes det for manden at begå blufærdighedskrænkelse. Det gik ud over den treårige, hævder politiet.

I det andet er der tale om forsøg på blufærdighedskrænkelse, mener politiet.