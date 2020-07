Politi massivt til stede efter knivstikkerier flere steder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Søndag aften er der sket flere knivstikkerier vest for København. Det melder Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Vi er i øjeblikket massivt til stede i Hundige Havn, hvor der har været et knivstikkeri. Vidner kan henvende sig på 114. Vi har p.t. ikke yderligere oplysninger i sagen. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) July 26, 2020

Først kom meldingen om et knivstikkeri ved Ishøj Strandvej i Ishøj, hvor politiet derfor stadig er massivt til stede søndag aften. Ishøj Strandvej er i den forbindelse spærret af.

Men også i Hundige Havn har det været knivstikkeri. Det er endnu uvist, om de to knivstikkeri har forbindelse til hinanden, men begge politikredse melder om, at man er massivt til stede ved gerningsstederne.

Politiet er massivt til stede i Ishøj. Foto: Kenneth Meyer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, der fortæller, at de på nuværende tidspunkt samarbejder med Københavns Vestegns Politi, men at der endnu ikke er nogen indikationer på, at de to knivstikkeri er forbundet.

Vi er i øjeblikket massivt til stede ved Ishøj Strandvej, som er spærret. Der er sket et knivstikkeri på stedet. Vidner kan henvende sig på 114. Intet yderligere på nuværende tidspunkt./Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) July 26, 2020

Ekstra Bladets mand på stedet ved Hundige Havn oplyser, at dele havnen er spærret af, og at man er ved at lukke folk ud fra havneområdet.

Hele havneområdet i Hundige er spærret af. Foto: Kenneth Meyer

Hvis man har været vidne til hændelserne, vil politiet meget gerne høre nærmere på telefon 114.

Det er ikke oplyst, hvor mange personer der er involveret i sagerne, eller om nogen har fået alvorlige skader.

Opdateres ...