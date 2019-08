Politi massivt til stede efter muligt knivstikkeri

Københavns Politi er lørdag aften massivt til stede ved Heimdalsgade på Nørrebro.

Her undersøger man et 'mistænkeligt forhold', der kan være et knivstikkeri.

Det oplyser vagtchef Kristian Ruhdin til Ekstra Bladet.

- Klokken 17:46 får vi en anmeldelse om, at der er sket noget, som formentlig er et knivstikkeri. Det er derfor, at vi er massivt til stede og har sat de store afspærringer i gang, fortæller vagtchefen.

Blod på gaden

Der er blandt andet fundet blod på gaden, men der er endnu ikke noget offer for det mulige knivstikkeri, som har meldt sig til politiet.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket, men vi undersøger sagen og er i gang med at afhøre vidner, siger Kristian Ruhdin.

Politiet har lukket dele af Nørrebrogde af samt et område omkring Nørrebro Station, mens efterforskningen pågår.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller omkring 19.20, at politiet så småt er ved at åbne op igen i området. Flere busser har ventet på at kunne komme forbi, ligesom at en enkelt bus var fanget inden for afspærringen. De har nu igen fået grønt lys til at køre forbi stedet.

