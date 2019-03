Politi massivt til stede: Gade spærret af

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et større antal patruljevogne er tirsdag eftermiddag til stede ved nogle forretninger i Gothersgade i det indre København.

Københavns Politi er foreløbig tilbageholdne med informationer om, hvad der er sket.

- Jeg kan sige, at vi er kørt ud til et røveri, og at vi fik anmeldelsen klokken 12.33. Det er det eneste, jeg kan sige på nuværende tidspunkt, siger Carsten Reenberg, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet har spærret et område af, hvor der blandt andet ligger en urmager. Det er foreløbig uvist, hvor røveriet er begået.

Opdateres ...