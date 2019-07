Politi massivt til stede i boligkvarter

Politiet er massivt til stedet i Hokkerup ved Kruså i Sønderjylland.

Det er dog ikke mange oplysninger, politiet kan give om aktionen, hvor der ellers indgår flere patruljebiler.

De kan dog bekræfte at både redningsmandskab og politi er til stede ved den hændelse, forklarer kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel.

- Det eneste, jeg kan fortælle, er, at der er den her hændelse. Vi har simpelthen ikke nogen oplysninger at give endnu.

- Hvor mange patruljevogne er I afsted med?

- Alt det operative kan jeg heller ikke sige noget om, siger Mads Dollerup-Scheibel.