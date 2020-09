Politi massivt til stede i festgade

Nordjyllands Politi sætter ekstra ind for at sikre, at retningslinjerne i forhold til coronavirussen bliver overholdt i Jomfru Ane Gade

Nordjyllands Politi fortsætter i de kommende dage med deres massive tilstedeværelse i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Politidirektør, Anne Marie Roum Svendsen, fortæller til DR, at der vil blive sat ekstra ind for at sikre, at corona-retningslinjerne bliver overholdt.

- Vi kommer til at være massivt til stede i Jomfru Ane Gade torsdag, fredag og lørdag aften og hjælpe de folk, som ikke helt selv kan huske reglerne, eventuelt fordi de har fået for meget alkohol., siger hun.

Lukkede gaden to dage i streg

I fredag kunne Ekstra Bladet fortælle, at politiet lukkede gaden klokken 22 og uddelte bøder, fordi der var alt for mange mennesker, der stod tæt sammen.

Lørdag var folk bedre til at holde afstand, men her valgte politiet at lukke gaden klokken 23, da barer og diskoteker på dette tidspunkt alligevel ikke må lukke flere ind.

Mange kommuner er for tiden hårdt ramt af stigende coronatilfælde, og derfor har man indført særlige restriktioner i flere områder. Blandt andet i København, hvor politiet har indført opholdsforbud i områder, hvor der normalt bliver holdt fester.

Hos Nordjyllands Politi har man valgt ikke at indføre samme forbud i Jomfru Ane Gade, da forbuddet stadig tillader folk at gå gennem gaden og stå i kø til barerne, skriver DR.