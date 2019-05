Politi massivt til stede: Mand begravet i kul

Mindst en mand har været udsat for en arbejdsulykke, bekræfter politiet

Opdateret klokken 17.13.

Både politi og redningsmandskab er onsdag mødt talstærkt op ved Avedøreværket, hvor energivirksomheden Ørsted har til huse.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er rykket ud til en ulykke på værket.

- Vi er lige landet derude, så jeg kan ikke fortælle andet end, at der er tale om en arbejdsulykke, lyder det fra vagtchef Brian Holm.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er der tale om en person, som har været i en kul-ulykke på værket, og det bekræfter vagtchefen efterfølgende.

- Klokken 16.00 får vi en anmeldelse om, at en en mand er dækket til i kul i en silo. Vi ved ikke, hvordan det er sket. Det skal vi have styr på gennem arbejdstilsynet, som er på stedet, siger Brian Holm og fortsætter:

- Hele hans overkrop var dækket i kul i tre kvarter, før vi fik ham fri. Han er i live, men bevidstløs. Tilstanden var desværre den samme, efter redningsfolk havde forsøgt at få liv i ham. Han er nu blevet hastet på Rigspolitiet.

Manden er blevet kørt afsted i en ambulance med udrykning. To motorcykler giver ambulancen politieskorte.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer